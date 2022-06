Stiri pe aceeasi tema

- In urma reanalizarii situat iei operative de la nivelul judet elor Galat i s i Tulcea, pentru punerea in aplicare a masurilor de decongestionare si fluidizare a trecerii Dunarii prin punctul de frontiera dintre Isaccea, Romania, si Orlovka, Ucraina, prim ministrul Romaniei, Nicolae Ionel Ciuca, a dispus…

- Din ordinul ministrului apararii naționale, Vasile Dincu, structurile militare cu competențe in domeniu au demarat, in regim de urgența, procedurile pentru implementarea dispozițiilor prim-ministrului Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, referitoare la instalarea unui bac suplimentar pentru trecerea Dunarii…

- Militarii au ajuns vineri in județul Neamț, unde trebuie sa restabileasca traficul peste Siret, dupa ce podul care facea legatura intre localitațile Luțca și Sagna s-a prabușit, joi . „Din ordinul ministrului apararii naționale, Vasile Dincu, structurile militare cu competențe in domeniu au demarat,…

- Din ordinul ministrului apararii nationale, Vasile Dincu, structurile militare cu competente in domeniu au demarat, in regim de urgenta, procedurile pentru implementarea dispozitiilor prim ministrului Romaniei, Nicolae Ciuca, referitoare la instalarea unui bac suplimentar pentru trecerea Dunarii la…

- Aglomeratie la Vama Siret Foto: Arhiva/ untrr.ro. Este în continuare aglomeratie mare în vama Siret, unde camioanele au de asteptat 14 ore pentru a intra în Ucraina. De asemenea, pe malul românesc al Dunarii, zeci de vehicule, care transporta ajutoare sau care urmeaza sa fie…

- Ucrainenii venit in Romania cu sutele de mii. Romanii au sarit sa-i ajute cu mancare, cazare, haine și tot ce este nevoie. Interesul pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni a scazut, insa, in randul cetațenilor romani. Interesul pentru voluntariat in sprijinul refugiatilor ucraineni care ajung in punctul…

- Autovehiculele care transporta ajutoare umanitare pentru Ucraina si trec Dunarea cu bacul la Isaccea trebuie sa plateasca cel putin 50 de euro, in conditiile in care pana la mijlocul saptamanii trecute societatea Navrom Bac din Galati, care asigura traversarea fluviului, asigura gratuit acest serviciu.Astfel,…