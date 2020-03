Stiri pe aceeasi tema

- Formatiunea medicala de tratament ROL 2, amplasata in perimetrul Institutului de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" din Otopeni, a fost declarata operationala sambata, 28 martie, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis si a prim-ministrului Ludovic Orban, informeaza Ministerul Apararii Nationale…

