MApN reînvie Poliția Militară. Angajații vor putea interveni și împotriva populației Proiectul de lege al Poliției Militare, aprobat de Guvern in ultima ședința, este, de fapt, o reinviere a aceluiași proiect controversat din perioada pandemiei, in care se introducea dreptul polițiștilor militari de a controla și limita deplasarea populației pe perioada starii de urgența. Singura schimbare facuta acum este omiterea detalierii masurilor pe timp de pace […] The post MApN reinvie Poliția Militara. Angajații vor putea interveni și impotriva populației first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de medici si angajati ai spitalelor au protestat joi in fata Parlamentului grec din Atena impotriva unui proiect de lege controversat, care permite munca cu jumatate de norma in sectorul public de sanatate si permite medicilor privati sa lucreze in sectorul public, relateaza AFP. Proiectul de lege…

- Sarbatori in siguranta Astazi debuteaza Campania de prevenire a victimizarii persoanelor, intitulata Sarbatori in Siguranta, destinata prevenirii victimizarii populatiei pe perioada sarbatorilor de iarna.Scopul campaniei il reprezinta cresterea gradului de siguranta a populatiei in raport cu diverse…

- Primele vaccinuri cu noua formula impotriva Covid-19 au ajuns in Romania. Rafila: ”Il administram in aceasta perioada in care se face si vaccinarea antigripala” Primele vaccinuri cu noua formula impotriva Covid-19 au ajuns in Romania. Rafila: ”Il administram in aceasta perioada in care se face si vaccinarea…

- Noi reguli pentru profesia de ghid de turism. Obligații, atestare, organizare a activitații. Modificari propuse Normele privind atestarea și utilizarea ghizilor de turism s-au aflat in dezbatere publica, la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), fiind pregatit un proiect de hotarare de Guvern…

- Caravana SMURD ,,Fii pregatit” și Centrul mobil de instruire a populației pentru raspuns la situații de urgența ajung la Slobozia, in perioada 8-10 noiembrie, in incinta liceului ,,Alexandru Ioan Cuza”.

- Agenții de poliție admiși la masterul profesional vor fi salarizați. Acest lucru s-a stabilit prin ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Prin actul normativ aprobat azi de Guvern sunt introduse o serie de reglementari, respectiv introducerea…

- LED-uri in casele timișenilor. Un nou program Rabla va fi lansat in perioada urmatoare. Dai un bec vechi și primești un voucher de 200 de lei! Romanii care vor sa iși schimbe becurile cu filament din locuințe cu unele cu leduri vor primi un ajutor de la Guvern. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat...

- Primaria municipiului Craiova a prelungit perioada de eliberare a tichetelor de masa in valoare de 100 lei pana la data de 14 octombrie 2022, pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19 cu schema completa de vaccinare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…