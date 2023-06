MApN: Preluarea presedintiei Procesului reuniunii ministrilor apararii din Europa de Sud-Est

Stiri pe aceeasi tema

- 28 iunie 2023 Comunicat de presaParticiparea secretarului de stat Iulian Fota la Summitul Sefilor de stat si de guvern din cadrul Procesului de Cooperare din Europa de Sud Est Secretarul de stat pentru afaceri strategice Iulian Fota a participat marti, 27 iunie 2023, la Summitul Sefilor de stat si de…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat, vineri, la telefon cu omologul sau bulgar, Nikolai Denkov. Cei doi au discutat despre cooperarea bilatelara, dar și despre o strategie comuna de aderare la Spațiul Schengen, scrie Mediafax.„Am discutat despre cooperarea bilaterala dintre Romania și Bulgaria ,…

- Guvernul polonez a aprobat subventii de 10 miliarde de zloti (2,4 miliarde de dolari) pentru agricultura poloneza, pentru a-i ajuta pe fermierii locali sa faca fata concurentei reprezentate de supraoferta de pe piata de cereale din Ucraina, care s-au acumulat in Polonia si in alte tari din Europa de…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a participat marti, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) in formatul ministrilor apararii din statele membre ale UE, care a avut loc la Bruxelles in care a subliniat importanta unui sprijin consistent al UE pentru industria de aparare din statele…

- ”Retailerul roman de fashion ce detine brandul Vagabond Studio a ajuns la finalul procesului de rebranding inceput in urma cu doi ani si preia din luna mai denumirea de “Made by Society”. In acest context, din luna martie a acestui an, functia de CEO a acestui lant de concept store-uri a fost preluata…

- Comisia Europeana a adoptat marti masuri preventive exceptionale si temporare privind importurile unui numar limitat de produse din Ucraina, sub garantia exceptionala a Regulamentului privind masurile comerciale autonome, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.Aceste masuri sunt necesare…

- Li Shangfu, ministrul chinez al Apararii, a ales Rusia pentru prima sa deplasare in strainatate dupa preluarea noii funcții. Duminica, el a fost primit de președintele Vladimir Putin personal, la Kremlin. ”Noi avem legaturi foarte puternice, care depașesc alianțele militaro-politice din epoca razboiului…