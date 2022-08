Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, si-a exprimat convingerea ca „incepand chiar de anul viitor” Ziua Marinei Romane va gasi Fortele Navale mai bine echipate si pregatite decat in acest an.Intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Marinei , Dincu a punctat ca razboiul din Ucraina arata cat de importanta…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a avut, luni, la sediul MApN, o intrevedere cu ambasadoarea SUA la NATO, Julianne Smith, discutiile vizand evolutiile de securitate din regiunea Marii Negre si razboiul din Ucraina, precum si deciziile aliate majore. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a avut, luni, la sediul MApN, o intrevedere cu ambasadoarea SUA la NATO, Julianne Smith, discutiile vizand evolutiile de securitate din regiunea Marii Negre si razboiul din Ucraina, precum si deciziile aliate majore. Potrivit unui comunicat al MApN, Dincu…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, s-a intalnit luni cu ambasadorul SUA la NATO, Julianne Smith, cei doi oficiali purtand discuții despre evoluțiile de securitate din regiunea Marii Negre și razboiul din Ucraina, dar și in contextul implinirii a

- Ministrul de Externe sarb, Nikola Selakovic, va efectua, luni, o vizita in Romania, context in care va fi semnat un Acord guvernamental prin care Guvernul Serbiei va transfera, cu titlu gratuit, Executivului de la Bucuresti dreptul de proprietate asupra cladirii „Luceafarul” din Varset, potrivit unor…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, marti seara, ca nu exista niciun pericol ca Romania sa fie atacata in contextul conflictului dintre Rusia si Ucraina si ca romanii care isi petrec concediul pe litoralul Marii Negre nu se afla in vreun pericol.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca va efectua, luni si marti, o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, context in care va fi primit de A.S. Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, presedintele EAU. Potrivit unui comunicat al Guvernului, vizita precede cea de-a doua sesiune a Comisiei de cooperare intre Guvernul Romaniei…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, joi, Romania va cere la Summitul NATO de la Madrid considerarea Rusiei ca fiind un agresor, care pericliteaza securitatea si siguranta euroatlantica, si considerarea Marii Negre ca fiind o zona de pericol pentru care este nevoie de o atentie…