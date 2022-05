Stiri pe aceeasi tema

- O drona Bayraktar, folosita de catre armata ucraineana in razboiul cu Rusia, s-a prabușit la Sulina. Ministerul Apararii Naționale susține ca drona a fost gasita la 2 mile de țarm, intre Sulina și Sfantu Gheorghe. Drona s-a prabușit in Ucraina, dar a ajuns in apele teritoriale ale Romaniei. ”Miercuri,…

- Armata rusa a lansat miercuri un atac cu rachete de pe pozitiile lor din Marea Neagra care a afectat regiunea Odesa, in sud-vestul Ucrainei, a indicat Comandamentul de operatiuni Sud al fortelor armate ucrainene pe contul sau Telegram, potrivit EFE, citata de Agerpres. „Un nou atac cu rachete lansat…

- Peste 1.000 de posturi de soldat / gradat profesionist sunt scoase la concurs de Ministerul Apararii Naționale (MApN). Cei care doresc sa devina militari se pot inscrie incepand de astazi, 2 mai, pana pe 17 iunie 2022. Reprezentanții MApN atrag, insa, atenția ca inscrierile nu se pot face și on-line.…

- Romania va fabrica muniția cu efect perforant termobarica destinate, aruncatorului de grenade AG-9, pentru Ministerul Apararii Naționale. Ministrul Economiei, Florin Spataru, a anuntat, vineri, in judetul Prahova, ca a participat la testarea munitiilor cu efect perforant termobaric. “Acesta etapa face…

- Forțele Armate ale Ucrainei au doborat mai multe ținte aeriene inamice joi, 21 aprilie, intr-o zi „fructuoasa”, cum a fost numita de apararea aeriana ucraineana. Comandantul Forțelor Aeriene din Ucraina a declarat ca țintele au fost distruse simultan. Potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene, 15 ținte…

- Președintele Ucrainei a anunțat, in noaptea de vineri spre sambata, ca forțele armate ruse se retrag, incetul cu incetul, din nordul țarii, dar mai sunt ”batalii dificile” de dus inainte de a se ajunge din nou la pace. ”Inainte – batalii dificile. Este inca imposibil sa ne gandim ca am trecut deja toate…

- O mina marina plutind in deriva a fost observata, luni dimineata, de un pescador, in Marea Neagra, la 70 de kilometri de Capu Midia, iar in zona a fost trimisa o nava militara pentru neutralizarea acesteia. Nava romaneasca specializata „Viceamiral Constantin Balescu”, avand la bord o grupa de scafandri…

- Regatul Unit a anunțat ca impune noi sancțiuni impotriva Rusiei, inclusiv o interdicție a navelor rusești de a intra in porturile britanice, relateaza CNN. „Interdicția impusa navelor rusești și noile sancțiuni economice impotriva unor instituții financiare cheie din Rusia, inclusiv Banca sa Centrala,…