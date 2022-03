MApN: Informatia potrivit careia au fost relocate aeronave de lupta ucrainene in Romania este falsa

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Romania demonteaza o dezinformare plecata de la purtatorul de cuvant al Ministerului Rus al Apararii referitoare la aeronavele ucrainene care au fost pe teritoriul nostru, fiind specificat faptul ca nu exista nicio aeronava militara in Romania.

- Cele patru aeronave ucrainene care au aterizat marți dimineața la Iași sunt patru elicoptere configurate pentru misiuni civile și au venit in Romania pentru mentenanța la Airbus Helicopters, județul Brașov, au precizat reprezentanții Ministerul Apararii Naționale (MApN), intr-un comunicat de presa. …

- ”Știm sigur ca avioane de lupta ucrainene au zburat in Romania și in alte țari vecine. Utilizarea rețelei de aerodromuri din aceste țari ca baza pentru aviația militara ucraineana și utilizarea lor ulterioara impotriva armatei Rusiei poate fi considerata ca implicarea acestor state intr-un conflict…

- Fortele Aeriene Italiene au suplimentat cu inca patru aeronave Eurofighter Typhoon detasamentul dislocat, din luna decembrie a anului trecut, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, ajungand, in acest moment, la opt aeronave de lupta. Primele doua avioane au aterizat duminica, 27 februarie, iar…

- Fortele Aeriene Italiene au suplimentat cu inca patru aeronave Eurofighter Typhoon detasamentul dislocat, din luna decembrie a anului trecut, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, ajungand, in acest moment, la opt aeronave de lupta, informeaza marti, 1 martie, Ministerul Apararii Nationale.Potrivit…

- Aproximativ 900 de militari romani și americani, cu peste 70 de mijloace tehnice, se vor antrena in comun, in perioada 2-10 martie, la Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta al Fortelor Terestre Romane din Smardan, judetul Galati, in cadrul exercitiului „Justice Eagle 22.1”, a informat Ministerul…

- Un mesaj de atenționare a fost transmis de catre Ministerul Apararii Naționale pe rețelele de socializare dupa ce ar fi aparut informații cu privire la unele aeronave ucrainene aflate in Romania.

- Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Germane au aterizat joi, 17 februarie, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu si s-au alaturat celorlalte aeronave romanesti sau aliate care executa in misiuni de politie aeriana la frontiera estica a NATO.