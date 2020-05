O aeronava Spartan a Fortelor Aeriene Romane, care a decolat sambata cu destinatia Spania pentru a transporta 90.000 de masti de protectie, s-a intors in Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, dupa ce aparatura de bord a semnalat probleme tehnice. "Aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane care a decolat sambata, 2 mai, in jurul orei 09.10, spre Spania pentru transportarea a 90.000 de masti de protectie de tip FFP 2 s-a intors, din motive tehnice, in Baza 90 Transport Aerian din Otopeni", se precizeaza intr-un comunicat al MApN transmis, sambata, AGERPRES.. Sursa citata mentioneaza ca, urmare…