Mănușile președintelui Manușile președintelui. Cum care președinte? Ca doar nu al meu, de la bloc. Al țarișoarei. Manușile, ziceam… Sa vorbim un pic despre ele. Unii au zis ca sunt negre. Elegante. Frumoase. Scumpe. Din piele. De firma. Potrivindu-se, cum e vorba aia, manușa pe mainile prezidențiale. Alții ca, din contra, sunt manuși de schi. Din garderoba proprie. Și ca e posibil ca președintele sa fi venit cu ele in maini direct de pe partie, la Siret. Nu, ca de matase, pe sistemul lui Stalin in afirmația despre revoluții, sigur, nu erau. Se prea poate, dupa cum afirma cunoscatorii, ca ele, manușile președintelui,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

