Mănușile lui Bernie Sanders: „Privilegiul omului alb!” Ținuta lui Bernie Sanders de la inaugurarea președintelui Biden este criticata acum foarte aspru intr-un material de opinie publicat de San Francisco Chronicle. Metaforic vorbind, acum faima manușilor lui Bernie Sanders capata o turnura negativa, iar senatorul de Vermont e facut KO! O profesoara de liceu din San Francisco – unul dintre cele mai liberale orașe americane, a provocat controverse dupa ce a afirmat ca senatorul Bernie Sanders a etalat „privilegiul omului alb” atunci cand a participat la inaugurarea președintelui Joe Biden imbracat intr-o haina de iarna și purtand manuși de lana. Momentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei noi senatori ai Partidului Democrat au depus miercuri seara juramântul în fața vicepreședintelui american Kamala Harris dupa inaugurarea acesteia, democrații preluând pentru prima data controlul asupra Senatului dupa 2014, anunța CNN.La începutul lunii ianuarie Raphael…

- Inaugurarea președintelui Joe Biden de miercuri a insemnat pentru moda o noua era a tinerilor designeri americani. Cu alegerile lor vestimentare, vicepreședintele american Kamala Harris și Prima Doamna a SUA Jill Biden au adus in prim plan un grup divers de talente americane tinere și au oferit un plan…

- Intregul sat tamil in care s-a nascut bunicul matern al Kamalei Harris, in sudul Indiei, se roaga si detoneaza petarde miercuri, inaintea ceremoniei de investire de la Washington prin care aceasta va deveni vicepresedinta Statelor Unite, relateaza AFP, potrivit news.ro. Thulasendrapuram, un…

- Miercuri, 20 ianuarie, noul președinte ales Joe Biden va fi investit in SUA, țara aflata in stare de alerta maxima, in urma violențelor din Washington, D.C. Mandatul președintelui Trump a inceput sub promisiunea unui „zid mare și frumos” intre SUA și Mexic. De-a lungul celor patru ani, a fost simbolul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolac u, a comentat miercuri seara ceea ce se intampla in Statele Unite ale Americii. ”Sunt ingrijorat de evenimentele din Washington. Democrația americana merita mai mult. Este timpul pentru responsabilitate. Asta se intampla atunci cand un om vrea toata puterea și divizeaza…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, miercuri, ca intentioneaza sa discute cu viitorul presedinte american, Joseph Biden, pentru depasirea disensiunilor dintre Ankara si Washington, anunța MEDIAFAX. Relatiile dintre Statele Unite si Turcia sunt afectate de achizitionarea…

- Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale in Statele Unite in urma unui vot istoric care a adus cel mai mare numar de americani la urne. Kamala Harris devine prima femeie din istoria SUA aleasa in functia de vicepresedinte si prima persoana de culoare intr-un asemenea post. Dar lucrurile nu sunt…

- Președintele ales Joe Biden spune ca abordarea virusului este maxima sa prioritate și se angajeaza sa lucreze spre unitate: „Eu nu vad state albastre și state roșii, eu vad Statele Unite!”, a spus Biden in discursul sau de invigator, rostit din orașul natal, Wilmington, Delaware. Președintele ales Joe…