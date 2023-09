Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Bordea este implicat intr-o noua relație? Se pare ca fosta soție, Livia nu a mai așteptat și și-a gasit alinare in brațele lui Spike, la fel a facut și comediantul? De curand, a fost vazut avand la braț o domnișoara, dar nu a oferit prea multe detalii.

- Dupa ce Alex Leonte și Theo Rose și-au spus ”adio” dupa o relație de mai bine de 5 ani, nepotul lui Nea Marin s-a indragostit lulea de Manuela Lupașcu, o tanara pe care o cunoște din perioada liceului. Cei doi formeaza un cuplu de aproximativ un an, iar in tot acest timp, Alex și Manuela […] The post…

- Mark Stam iși sarbatorește astazi ziua de naștere, asta pentru ca a implinit 26 de ani. Iubita lui nu a ratat acest moment important și i-a facut o scurta declarație de dragoste, fiind dovada clara ca sunt mai fericiți ca niciodata impreuna.

- Dupa desparțirea de soția sa, Daniel Onoroiu și-a refacut viața. Pilotul de raliuri a inceput o noua poveste de iubire alaturi de partenera sa. Se pare ca acesta are planuri serioase cu partenera lui, astfel ca a numit-o „soție” pe contul sau personal de Instagram. Ce mesaj emoționant a transmis pilotul…

- Nativii zodiei Scorpion iși pun greu increderea in cineva, in vederea unei relații. Ei iși doresc sa testeze, dorindu-se sa faca alegerea cea mai buna pentru ca sentimentele lor sa nu fie ignorate. Ei sunt pasionali, dar prefera sa lase o urma de mister in interacțiunile cu ceilalți.

- Dima și Sabrina sunt mai fericiți ca niciodata de cand s-au cunoscut, iar cei doi au ales sa faca pasul cel mare in afara competiției. Foștii concurenți de la Mireasa s-au casatorit la inceputul lunii iulie, iar astazi este o zi speciala, caci au sarbatorit șase luni de relație.

- Theo Rose a postat noi imagini emoționante alaturi de mama și fiul sau. Artista este ajuta de bunicile micuțului Sasha, care iși doresc sa se implice cat mai mult in creșterea micuțului Sasha.

- Manuela Lupașcu și-a sarbatorit ziua de naștere, iar iubitul ei, Alex Leonte, i-a organizat o petrecere surpriza intr-un restaurant de fițe din Capitala. Șampaniile cu artificii și tortul spectaculos nu au lipsit de la petrecere, iar invitații s-au distrat pe cinste alaturi de ei. Iata imaginile!