Manuel Riva lanseaza, alaturi de Robert Konstantin, piesa Back By Sunday

Pentru weekendurile care incep cu petreceri vineri și se termina abia duminica, avem piesa care descrie perfect acest traseu – Back By Sunday – o colaborare intre Manuel Riva și Robert Konstantin. Daca decideți sa ieșiți singuri in acest sfarșit de saptamana, fara sa va mai anunțați persoana iubita de planurile voastre, nu promitem ca veți fi iertați. Dar poate urmatoarele versuri, puse pe un bilețel in locul potrivit, va vor ajuta… macar pentru ziua de luni, cand petrecerea se va fi terminat deja: Hone, I’m gonna be back by sunday/ Gonna be back before u know / It’s gonna be fine on Monday…