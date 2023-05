Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Dortmund a spulberat-o pe Wolfsburg, scor 6-0, in etapa #31 din Bundesliga. Pe Signal Iduna Park, Adeyemi a deschis balul. Atacantul german a trimis plasat cu capul, fara șanse pentru portarul advers. Wolfsburg putea egala rapid, dupa 5 minute, insa Wimmer a ratat o ocazie imensa, singur cu…

- Antonio Bordușanu (18 ani), extrema dreapta a lui Dinamo, a revenit pe teren dupa o absența de 7 luni. Bordușanu, jucator eligibil U19, a suferit o operație la ligamentele incrucișate și nu mai evoluase din octombrie 2022. Jucatorul lui Dinamo a intrat pe teren in meciul cu FC Buzau, scor 2-2, in minutul…

- Intr-un sondaj efectuat de tabloidul Bild, mai mult de jumatate dintre votanți il fac responsabil pentru situația de la Bayern pe managerul Hasan Salihamidzic de sezonul modest al campioanei Germaniei, eliminata din Liga, din Cupa și detronata de Borussia Dortmund in Bundesliga. Pentru fani, nu echipa…

- Fundașul dreapta Noussair Mazraoui e nemulțumit cu situația lui la Munchen și n-ar zice nu unui transfer la Barcelona. Catalanii și-l doresc, dar, potrivit cotidianului Sport, i-au propus un salariu mai mic decat are la campioana Germaniei. Noussair Mazraoui s-ar putea desparți de Bayern dupa un singur…

- Julian Nagelsmann, 35 de ani, este foc și para dupa ce planurile sale tactice din vestiar au fost publicate de celebra publicație germana Bild, noteaza Marca. Antrenorul campioanei Germaniei, care se afla la un punct distanța de Borussia Dortmund in acest moment - dar cu un meci mai puțin, a ramas…

- Kylian Mbappe a recunoscut limitele lui PSG: „Am pierdut in fața unei echipe mari, construite sa caștige Liga, iar acum tot ceea ce mai conteaza este titlul in Ligue 1”. Pentru a doua oara la rand, PSG parasește devreme Liga, eliminata in „optimi" fara sa inscrie in dubla manșa (0-3 la general)! A șaptea…

- Starul argentinian Lionel Messi a revenit luni la antrenamentele echipei franceze de fotbal Paris Saint-Germain, cu o zi inaintea partidei cu formatia Bayern Munchen, din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Manuel Neuer (36 de ani), portarul campioanei Germaniei, Bayern Munchen, va fi amendat cu o suma record de clubul din landul Bavaria. Internaționalul german va fi sancționat de conducerea clubului Bayern Munchen cu suma de 1,6 milioane de euro, salariul pe care neamțul il incaseaza intr-o luna, scrie…