Manipulare fără „Mani pulite” Recentul scandal mediatic provocat de argatii de la o hazna televizata apartinand unui neosecurist fugar mi-a reamintit de un dosar consistent despre manipularea mediatica realizat de Calin Ciobotari in Dacia literara in urma cu multi ani. Iata cate ceva din raspunsul meu de atunci: „De ce astazi vorbim atat de mult despre manipulare? Pentru ca e deja o parte componenta a vietii cotidiene, pentru ca ne otraveste cunoasterea corecta si relatiile interumane, pentru ca a devenit o realitate toxica trecand cu mult peste limitele suportabilitatii omului obisnuit. Manipularea este o tehnica de prostire… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La mai puțin de doua zile de la momentul in care a aparut informația ca fostul ministru al Apararii, Vasile Dancu, a inițiat un proiect de schimbare al Legii Sportului, in așa fel incat sa-i ofere suport echipei CSA Steaua pentru a promova in Liga 1, continua sa apara dezbateri publice tot mai aprinse…

- Doua copile de 13 ani au fost lovite de un taxi, in timp ce alergau pe trecerea de pietoni. Tragicul incident s-a produs sambata, 18 martie, in centrul orașului Tiraspol. Presa locala scrie ca la volanul automobilului de model Dacia se afla un barbat de 34 de ani, care a declarat ca a observat tarziu…

- Clerul din diaspora e oarecum diferit de cel din țara. Unele parohii sunt destul de naționaliste, inclusiv electoral: gasești lacașuri in care pana și veșmintele liturgice sunt tricolore și unde se propaga un discurs conspiraționist-xenofob. Pe de alta parte, exista și excepții, nu puține la numar.…

- Bugetul.ro a dezvaluit ca șeful Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei (BSIJ) a semnat un Angajament cu Securitatea lui Nicolae Ceaușesu, pe vremea in care era elev.In aceasta privința, BSIJ a reacționat, susținand ca... Citește AICI ce spune Brigada Speciala de Intervenție a Jandarmeriei in…

- Fiica mea a fost victima accidentului petrecut in Chișinau, pe Viaduct. In acea noapte, in mijlocul drumului, i-au fost amputate ambele picioare. A fost cea mai lunga și neagra noapte din Viața. Orele treceau ca secundele cand nu știam daca ii voi mai vedea ochii și zimbetul fetiței mele. Nu ințelegeam,…

- Dupa ce vestea ca Bogdan Socol s-a stins din viața a intristat intreaga țara, un celebru antrenor și om de presa s-a stins din viața. Horia Crișan, fost jurnalist și antrenor de handbal, a murit pe 12 februarie 2023. Mesajul emoționant scris de fiica sa pe rețelele de socializare.

- Revista franceza Charlie Hebdo a lansat o noua caricatura care creeaza controverse. De data aceasta este vizata tragedia produsa in urma cutremurului din Turcia. Caricatura surprinde cladiri daramate și moloz, aceasta avand titlul „Cutremur in Turcia” si subtitlul „Nici macar nu trebuie sa trimiteți…

- Atentie la stirile false aparute online, pe site-uri care copiaza identitatea vizuala a unor institutii de presa din Romania! Inca din 2020, echipa DNSC (CERT-RO la acea vreme) a scris despre acest tip de inselaciune online, prin care atacatorii promoveaza scam-uri cu false oportunitati rapide de a…