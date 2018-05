Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri in mai multe orase din tara pentru a cere alegeri anticipate si pentru libertatea presei, comemorandu-l pe jurnalistul Jan Kuciak, autorul investigatiilor asupra unor cazuri de coruptie legate de mafie, asasinat in februarie alaturi de logodnica sa, relateaza AFP.



Conform cotidianului Dennik N, 25.000 de persoane au manifestat la Bratislava, iar marsuri mai mici au avut loc si in alte orase.



Manifestatia a fost organizata in ajunul datei cand ar fi trebuit sa aiba loc nunta cuplului asasinat.



Manifestantii au purtat…