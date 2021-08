Stiri pe aceeasi tema

- Demonstratii au avut loc sambata in mai multe orase din Italia impotriva introducerii certificatului verde de vaccinare pentru a participa la evenimente in interior si pentru profesori, informeaza AFP. Aproximativ 1.000 de persoane s-au adunat in Piazza del Popolo, in centrul Romei, strigand „Fara permis…

- Cateva sute de manifestanti au scandat ”Macron, nu te vrem cu pasaportul tau” sanitar, la Paris, in semn de protest fata de hotararea Consiliului Constitutional de a valida o o largire a pasaportului sanitar antocovid si ca vaccinarea impotriva covid-19 sa fie obligatorie pentru personalul din domeniul…

- Ample proteste au loc sambata in Franța, impotriva restricțiilor Guvernului carea impus necesitatea pașaportului verde pentru acces in majoritatea locurilor publice. Este al treilea weekend de manifestații impotriva inaspririi restricțiilor și a masurilor de limitare a raspandirii COVID-19. Au fost…

- Manifestatii au avut loc din nou sambata cu participarea a mii de oponenti ai extinderii permisului sanitar in multe orase din Franta, in numele "libertatii", pentru al treilea weekend consecutiv, relateaza France Presse. In ajunul acestei mobilizari, autoritatile se asteptau sa vada 150.000…

- Centrul de Vaccinare impotriva COVID-19 organizat in sala de sport din incinta Colegiului Național Pedagogic “Spiru Haret” Focșani iși intrerupe activitatea de astazi. Decizia a fost luata de autoritațile locale din cauza situației bugetului general al municipiului Focșani, suspendat de instanța de…

- La Primaria Adjud a fost deschis, ieri, un centru de vaccinare impotriva Covid 19 pentru locuitorii municipiului și ai localitaților limitrofe. Primaria Adjud a anunțat ca, in cazul persoanelor nedeplasabile sau greu deplasabile, centrul de vaccinare dispune de o echipa mobila care poate merge la domiciliul…

- NOTIFICARE In atenția persoanelor doritoare de vaccinare: Avand in vedere numarul mic de persoane programate pe platforma(3), pentru vaccinare in data de 16 mai 2021 (duminica), centrul de vaccinare Odobești nu va funcționa. Persoanele in cauza au fost sunate și li s-a oferit posibilitatea de a opta…

- Certificatul european de vaccinare a intrat in etapa testelor tehnice. Este un nou pas in implementarea acestui document in baza caruia am putea calatori liber in afara țarii. Certificatul Covid a intrat luni intr-o faza de teste care ar trebui sa-i permita sa fie operational din punct de vedere tehnic…