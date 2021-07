Mii de persoane au manifestat in Franta, miercuri, impotriva masurilor sanitare anuntate recent de presedintele Emmanuel Macron. Potrivit Europe 1 , protestele s-au desfașurat in marile orase ale Hexagonului, chiar de ziua nationala. Manifestanții s-au mobilizat in numele “libertatii”, scandand “impotriva dictaturii sanitare” și “impotriva pasaportului sanitar”. La Paris, s-au produs incidente pe bulevardul Magenta, fortele de ordine intervenind cu gaze lacrimogene. Autoritațile franceze au decis sa restricționeze accesul in restaurante, cafenele și unele instituții culturale, urmand sa devina…