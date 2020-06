Manifestatii dupa gasirea a doi barbati afroamericani spanzurati de copaci in California

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi manifestanti au protestat in weekend la Palmdale, California, pentru a cere raspunsuri dupa gasirea, la 10 iunie, a corpului unui barbat de culoare in varsta de 24 de ani, Robert Fuller, spanzurat de un copac, in contextul in care rudele sale subliniaza asupra asemanarii cu moartea lui Malcolm…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, trei barbați acuzați de comiterea unor furturi de arbori.”La data de 4 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au retinut pentru 24 de ore trei barbați, de 34, 44 și 46 de ani, banuiți de comiterea infracțiunilor…

- Un barbat de 30 de ani din Lugoj a murit dupa ce a fost injunghiat in orasul Douai, din nordul Frantei. Ziarele franceze care au relatat despre crima si care citeaza politistii locali sustin ca lugojeanul a decedat in urma ranilor provocate cu un cutit. Primele rezultate ale anchetei, care au fost facute…

- SUA a ajuns la un milion de cazuri confirmate cu coronavirus, dublandu-se astfel in ultimele 18 zile. Cifrele din SUA reprezinta o treime din numarul total de victime la nivel mondial. In ce priveste decesele, 58.233 de americani au murit de COVID-19, depasind numarul mortilor din razboiul din Vietnam,…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca populația a dezvoltat imunitate la noul coronavirus intr-o proporție foarte scazuta și ca, in aceste condiții, imunitatea comunitara sau imunitatea “de turma” cum a mai fost numita, nu este o soluție viabila in lupta cu pandemia de COVID.Rezultatele testelor…

- Primele decese cauzate de infectia cu noul coronavirus au fost inregistrate in judetul Ialomita. Este vorba despre 3 barbati si conform anchetei epidemiologice niciunul dintre ei nu a calatorit in strainatate si nu a intrat in contact cu un cunoscut cu caz confirmat.

- India a executat vineri in zori patru barbati cu privire la volul in grup al unei studente intr-un autobuz, la New Delhi, in decembrie 2012, o crima care a ingrozit aceasta tara din Asia de Sud si restul lumii, relateaza AFP.