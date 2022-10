Manifestație pro-Ucraina la Praga, în replică la manifestațiile anti-guvernamentale ostile NATO și UE Purtand drapele ale Republicii Cehe, ale NATO, UE si Ucrainei, multi dintre manifestantii de duminica si-au exprimat sustinerea fata de Ucraina in razboiul acesteia impotriva Rusiei, in contrast cu protestul de vineri, la care organizatorii ce se opun NATO si UE au cerut guvernului ceh sa negocieze direct cu Moscova livrari de gaze rusesti, relateaza Reuters.Reprezentantii grupului care a organizat manifestatia pro-Ucraina, denumit ''Un milion de momente pentru democratie'', au sustinut in fata multimii adunate in piata principala din Praga ca, dincolo de temerile legate de razboi si cresterea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

