- Crește populația de zimbri din țara. WWF Romania și WWF-Romania si Rewilding Europe au introdus in in Muntii Tarcu si in Muntii Poiana Rusca mai mulți zimbri, care au patru noi viței. Micuții zimbri au intre doua și opt saptamani, iar starea lor de sanatate este buna. “Anul acesta, in zona…

- Zeci de vehicule au fost incendiat, in cursul noptii de luni spre marti, de catre bande de tineri mascati, in mai multe orase din Suedia, a anuntat politia, care a precizat ca ar putea fi vorba de o actiune infractionala coordonata, relateaza postul BBC News pe pagina electronica. Zeci…

- Practicanta a meditației Mindfulness, soția fostului premier al României, Dacian Cioloș, s-a rugat pentru țara noastra. ”Astazi, intre orele 20.55 și 21.25, voi practica o tehnica formala de Mindfulness și îndrepta Stare de Prezenta catre România…

- Numerele de inmatriculare personalizate in Suedia sunt valabile si in afara granitelor, dar tara-gazda hotaraste ce vehicule pot calatori pe drumurile sale, arata un mesaj de pe pagina oficiala de Facebook...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat joi, in contextul participarii la Consiliul JAI de la Innsbruck, Austria, cu o delegatie a Ministerului Justitiei si Afacerilor Interne din Suedia despre masurile luate in vederea reducerii supraaglomerarii si imbunatatirii conditiilor din penitenciarele…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a "salvat onoarea Europei" primind nava umanitara Aquarius, cu migranti la bord, a declarat vineri primarul socialist al Parisului, Anne Hidalgo, in timpul unei ceremonii de primire a sefului guvernului de la Madrid la primaria din capitala franceza, informeaza AFP.…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu demonteaza, pe Facebook, toate acuzatiile PNL, USR si ale protestatarilor #rezist privind modificarile Codului de procedura penala."MINCIUNA: “Victima unui viol va fi audiata in prezența agresorilor.” ADEVARUL DIN LEGE: Victima unui viol e prezumata VULNERABILA!…

- Consiliul local din orasul suedez Eskilstuna a adoptat joi o hotarare prin care ii obliga pe cersetori sa solicite un permis de la politie, astfel incat autoritatile sa poata recenza persoanele aflate in nevoie si sa depisteze traficul de fiinte umane, a informat postul de radio public, preluat de AFP.…