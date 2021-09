Manifestările sindromului Guillain-Barre, afecțiunea foarte rară asociată vaccinului Potrivit Agentiei Europeane pentru Medicamente EMA, 833 de cazuri de sindrom neurologic au fost semnalate in intreaga lume pana la 31 iulie, in conditiile in care peste 592 de milioane de doze de vaccin Vaxzevria, al laboratorului AstraZeneca, au fost administrare in lume pana la data de 25 iulie. EMA tocmai a inclus sindromul Guillain-Barre, o afectiune rara neurologica, ca efect secundar “foarte rar” al vaccinului anti-COVID-19 de la AstraZeneca, potrivit AFP. “Sindromul Guillain-Barre trebuie prin urmare adaugat informatiilor ce insotesc produsul ca efect secundar al vaccinului Vaxzevria“,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

