- In luna iunie vor fi trei zile libere legale așa cum sunt definite ele in lege, insa doar doua vor pica in timpul saptamanii, iar una va fi duminica. Astfel, 1 iunie (Ziua Copilului) pica miercuri, in timpul saptamanii. 12 și 13 iunie, adica prima și a doua zi de Rusalii pica Duminica, respectiv Luni,…

- In taberele de cazare temporara a refugiaților ucraineni din județ se afla in prezent 77 de persoane la o capacitate totala de 2.001 locuri asta insemnand un grad de ocupare de aproape 4%. Cea mai plina ramane in continuare tabara de la Radauți constituita din casuțele modulare unde sunt 43 de persoane.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un microbuz marca Mercedes-Benz, ce figura ca fiind cautat de autoritațile din Norvegia. In data de 14 aprilie a.c., la nivelul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera…

- Politia desfasoara activitati de cautare si identificare a persoanei disparute MAGDICI ALINA, de 37 de ani, domiciliata in municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, care locuia fara forme legale in comuna Dornești, sat Dornești, județul Suceava, care in data de 28.03.2022, in timp ce se afla pe raza municipiului…

- O tanara de 24 de ani din Horodnic de Jos a ajuns la spitalul din Radauți cu rani dupa ce a fost lovita de o mașina in timp ce aștepta la ocazie spre Radauti pe marginea drumului, la intersecția cu calea ferata de la intrarea in Horodnic de Jos. Fata a fost lovita de un șofer […] The post Tanara de…

- O placheta și o diploma de excelența au fost acordate de IPJ Suceava și Asociația Restart Plus Centrului Social Maria Ward din Radauți. Distincțiile vin in contextul implicarii reprezentanților centrului social in prevenirea oricarui fel de abuz impotriva minorilor."Cu titlu de bune practici ...

- Elevii Colegiului „Andronic Motrescu" Radauți au marcat și in acest an bucuria primaverii prin realizarea unor ateliere de lucru ce au avut drept rezultat crearea unor marțișoare hand-made, realizate din materiale reciclabile. Activitațile, desfașurate zilele trecute, s-au derulat ca ...