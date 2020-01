Stiri pe aceeasi tema

- Manifestantii irakieni pro-Iran au parasit miercuri imprejurimile Ambasadei SUA la Bagdad din ordinul puternicelor militii paramilitare Hachd al-Chaabi, punand capat violentelor care au culminat cu atacarea inedita a cancelariei misiunii diplomatice, informeaza Agerpres, citand AFP. Escaladarea verbala…

- Sute de membrii ai unor miliții proiraniene și susținatorii lor s-a adunat miercuri in fața Ambasadei SUA de la Bagdad, pentru a doua zi consecutiva, și au inceput sa arunce cu pietre spre reprezentanța diplomatica, fapt ce a provocat intervenția forțelor de ordine, care au folosit gaze lacrimogene,…

- Mii de protestatari au atacat marti ambasada Statelor Unite la Bagdad, arzând steaguri, distrugând camere de supraveghere si strigând "Moarte Americii", dupa raidurile SUA împotriva unui grupari armate irakiene pro-iraniene, relateaza corespondentii AFP, scrie Agerpres.Participantii…

- O sursa din Ministerul de Interne irakian a declarat acestei agentii ca la ora actuala in capitala Bagdad mai sunt proteste doar in Piata Tahrir din centrul orasului, iar in restul capitalei activitatea se desfasoara normal. Dar de fiecare data cand manifestantii incearca sa traverseze podul…