- Sediul ambasadei Venezulei din La Paz a fost ocupat duminica de manifestanti cagulati dupa demisia presedintelui Evo Morales, aliat fidel al regimului de la Caracas, a declarat ambasadoarea Venezuelei Crisbeylee Gonzalez pentru agentia oficiala de presa boliviana ABI, relateaza AFP. "Dotati…

- Un grup de manifestanti din Santiago de Chile a ocupat, sambata, sediile a doua entitati nationale de presa - Bolivia TV si Radio Patria Nueva - si i-a obligat pe angajati, acuzati ca servesc intereselor Guvernului lui Evo Morales, sa le abandoneze, potrivit AFP.

- La opt zile dupa realegerea controversata a lui Evo Morales, sustinatorii si adversarii presedintelui bolivian s-au mobilizat pe strazile din mai multe orase din tara si din capitala si circa 30 de persoane au fost ranite, relateaza AFP. potrivit Agerpres Opozantii presedintele au avertizat ca vor…

- "Am castigat in primul tur", a declarat Evo Morales (stanga) in cadrul unei conferinte de presa in orasul La Paz, subliniind ca dupa numararea oficiala a 98% din buletinele de vot dintre el si rivalul sau este de 46,83% fata de 36,7%."Nu e oficial, dar am castigat deja", a subliniat Morales,…

- Guvernul presedintelui Evo Morales a cerut Organizatiei Statelor Americane (OSA) sa trimita "cat mai rapid" o misiune tehnica in capitala boliviana La Paz pentru a verifica "unul cate unul" procesele verbale alcatuite cu ocazia scrutinului prezidential desfasurat duminica, a anuntat marti ministrul…

- "Suprafata arsa din departamentul Santa Cruz atinge 3 milioane de hectare si reprezinta 74,5% din totalul zonelor afectate de incendii la nivel national (4,1 milioane de hectare)", se arata intr-un comunicat al Fundatiei Friends of Nature (FAN). ONG-ul a precizat ca aceste estimari au fost…