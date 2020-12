Manichiura perfectă de Crăciun! Ce modele se poartă pe unghii de Sărbători Roșul, verdele velvet sau sclipiciul nu sunt singurele opțiuni festive de lac de unghii. Cand vine vorba despre manichiura de sarbatori, mintea iți zboara deja probabil la auriu, pomi de Craciun, modele de pe bomboane. Instagramul e plin de modele de manichiura cu care nu veți da greș in aceasta... The post Manichiura perfecta de Craciun! Ce modele se poarta pe unghii de Sarbatori appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Am putea avea al doilea viceprimar in Timișoara, dar și noii vicepreședinți de consiliu județean chiar de sarbatori. Mai bine zis intre Craciun și Revelion, crede liderul liberalilor din Timiș. Adica la trei luni de la alegerile locale. Pana sa fie votați aceștia, in consiliul local și consiliul județean…

- Franța este prima țara europeana care anuleaza oficial orice fel de petreceri in aer liber de Revelion. Prim-ministrul Jean Castex a anunțat prelungirea restricțiilor de circulație pe timpul nopții și dupa 15 decembrie.

- Dragii mei albaiulieni, Am decis, impreuna cu colegii mei din Primarie, sa renunțam, in acest an, la cea mai mare parte a iluminatului festiv de sarbatori. Știu ca deja politicienii se inghesuie sa critice aceasta decizie cu mesaje precum „Alba Iulia va fi un oraș cenușiu”. NU! Alba Iulia este un oraș…

- Mai putin de 3 saptamani ne despart de Craciun, iar proprietarii de pensiuni si hoteluri s-au pregatit deja sa primeasca turisti. Numarul rezervarilor este insa mult mai mic fata de alti ani din cauza crizei sanitare.

- Toate produsele alimentare se vor scumpi de sarbatori, avertizeaza surse din industrie. Pandemia ii tine in case pe romani, anul acesta, insa asta nu inseamna, nicidecum, ca oamenii vor avea un Craciun ieftin. Scumpirile alimentelor vor face ca pretul acestor sarbatori sa explodeze Cauzele sunt, aparent,…

- Portugalia va interzice calatoriile interne și va inchide școlile in preajma a doua sarbatori viitoare, in incercarea de a reduce raspandirea coronavirusului inainte de Craciun, a declarat sambata premierul Antonio Costa, informeaza Reuters, preluata de Mediafax.

- Romania va sarbatori primul Craciun in pandemie. Pomul imbodobit ramane totuși o bucurie care poate fi respectata fara a incalca nicio regula impotriva raspandirii noului coronavirus. Romsilva a dat startul comercializarii brazilor de Craciun. Oferta este una extrem de variata, astfel ca persoanele…

- Primaria Capitalei a facut aceste precizari, dupa ce in spatiul public au aparut informatii privind pregatirile pentru iluminatul festiv de sarbatori. Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti are "obligatia contractuala de a presta serviciul public de iluminat festiv", ca parte a Contractului…