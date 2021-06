Manichiură de vară | Cele mai frumoase unghii colorate Odata cu sosirea zilelor frumoase, dorința de a afișa unghii colorate este tot mai simțita. Facem un tur rapid al celor mai originale manichiuri reperate pe Instagram. Mainile noastre ies dintr-o perioada dificila. Maltrate de spalarea repetata și utilizarea gelului de dezinfectare, mainile au nevoie iata de o ingrijire speciala.... The post Manichiura de vara | Cele mai frumoase unghii colorate appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vedete care s-au maritat in rochii de mireasa colorate Rochiile de mireasa colorate au reprezentat un veritabil trend de-a lungul anilor. Poate va intrebați de unde vine tradiția rochie albe de mireasa. Ea dateaza din 1840, atunci cand Regina Victoria a purtat in ziua nunții o rochie alba din dantela.…

- Gabriela Cristea (46 de ani) a trecut de curand printr-o experiența extrem de neplacuta. Vedeta de televiziune s-a trezit cu o alergie de zile mare dupa ce și-a facut singura manichiura. Gabriela Cristea a povestit pe rețelele de socializare ca specialista care se ocupa de ingrijirea unghiilor sale…

- Adela Popescu este insarcinata in 30 de saptamani, iar in curand iși va ține bebelușul in brațe. Pentru moment, vedeta și soțul ei se ocupa de amenajarea camerei micuțului, dar și de activitați ce țin de organizarea familiei lor. Fosta prezentatoare de la „Vorbește Lumea” a povestit totul pe contul…

- Prezentatoarea TVR Irina Mohora (36 de ani) este insarcinata in luna a șaptea cu al doilea copil. Aflata in ultimul trimestru de sarcina, fosta actrița din Secretul Mariei spune ca a avut și inca are parte de o sarcina ușoara, relateaza Click! . Irina Mohora este insarcinata in luna a șaptea cu al doilea…

- Achiziționarea primei locuințe reprezinta un moment extrem de important din viața fiecaruia dintre noi. In momentul in care facem acest pas, fie avand intreaga suma disponibila, fie apeland la credit bancar, intram intr-o noua etapa a vieții. Potrivit specialiștilor, prima locuința ne responsabilizeaza…

- Prințul William și Kate Middleton, 10 ani de la nunta. Cele mai frumoase imagini! Așa cum este normal in Familia Regala, Prințul William și Kate Middleton au avut parte de o nunta de poveste. Imaginile și informațiile despre fericitul eveniment au facut atunci inconjurul lumii, iar milioane de oameni…

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu au sarbatorit ieri 10 ani de casnicie. Și pentru ca nu au putut ieși in oraș, din cauza restricțiilor, aceștia s-au bucurat de moment alaturi de copiii lor. Pentru ca iși țin la curent fanii cu tot ceea ce fac, aceștia au postat pe Instagram filmulețe. Cristina a…

- Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) au devenit parinți pentru prima data in urma cu o luna, iar acum traiesc una dintre cele mai frumoase experiențe din viețile lor. Cu toate ca viața de proaspeți parinți nu este una ușoara, Smiley și Gina iși fac mereu timp și pentru ei doi și se poate observa…