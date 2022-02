Manichiura cu gel, soluţia salvatoare în cazul unghiilor delicate Performanta in manichiura s-a urmarit intotdeauna. Tehnici de ingrijire, tratamente, modele de umghii, pigmenti, accesorii, sabloane si tatuaje, toate au concordat spre unele ditre cele mai nonconformiste si originale manichiuri. Se pare ca locul fruntas in materie de inovatie, revine Statelo Unite ale Americii, acolo unde un medic stomatolog a descoperit intamplator utilitatea acrilului in repararea unei unghii rupte. Ulerior, tot pe teritoriul american a luat nastere conceptul de unghii false, bucurandu-se odata cu trecerea timpului de o serie de imbunatatiri si modificari, destinate obtinerii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

