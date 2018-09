Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorul german Manfred Weber a anuntat miercuri ca va candida la conducerea Comisiei Europene in 2019, confirmand informatii difuzate anterior de catre surse din formatiunea sa politica, relateaza dpa, preluata de Agerpres.

- Prim-ministrul landului german Bavaria, Markus Soeder, si-a declarat luni sustinerea fata de candidatura aliatului sau Manfred Weber, un conservator bavarez, pentru a conduce lista Partidului Popular European (PPE) la alegerile din 2019 pentru Parlamentul European, transmite Reuters. Daca si alte partide…

- Manfred Weber a primit susținerea cancelarului german Angela Merkelde a candida din partea PPE la președinția Comisiei Europene, care se va forma dupa alegerile europarlamentare din mai 2019, anunța Politico, care citeaza surse din randul conservatorilor germani. Manfred Weber (lider al PPE in Parlamentul…

- Europa se confrunta cu spectrul populismului și naționalismului, iar proiectul european se vede amenințat de loviturile demagogiei de secol XXI. Cu toate acestea, in randul tinerilor, entuziasmul și increderea in instituțiile europene se afla in continuare la cote inalte ceea ce dovedește atat importanța…

- "Cea mai mare prioritate pentru (cancelarul Angela) Merkel nu mai este BCE, ci Comisia", a afirmat pentru cotidian o sursa apropiata guvernului, sub acoperirea anonimatului, transmite AFP. Potrivit jurnalului in general bine informat in aceste probleme, cancelarul federal considera ca presedintia…