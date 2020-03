Manevrele Cold Response ale NATO din Norvegia, anulate din cauza noului coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile marilor companii europene au inversat marti cresterile de la inceputul tranzactiilor si au inchis in scadere, investitorii fiind ingrijorati de extinderea epidemiei de coronavirus, in timp ce indicii bursieri de pe Wall Street si preturile petrolului sunt in crestere, in anticiparea unor…

- Autoritațile au anunțat, astazi, ca activitațile din domeniul Inmatriculari și Permise de Conducere se vor efectua, in perioada 16-31 martie 2020, exclusiv in baza unor programari online. "In perioada 16-31.03.2020 cererile privind activitațile specifice din domeniul inmatriculari și permise de conducere…

- Bulgarii inchid școlile din cauza epidemiei de gripa de tip b. Doar in ultima saptamana au fost raportate aproape 4.000 de cazuri. Pana acum, Bulgaria nu a anunțat niciun caz de persoana infectata cu noul coronavirus, anunța G4media.ro Bulgaria a declarat epidemie de gripa de tip B la nivel national,…

- Serviciile Consulatului general din Milano și ale Consulatului din Padova au fost suspendate incepand de astazi, 5 martie, in legatura cu numarul in creștere de contaminari cu virusul Covid-19 in regiunile italiene Lombardia, Veneto și Emilia Romagna, informeaza Ministerul de Externe și Integrarii Europene…

- Guvernul italian a decis sa inchida pana la mijlocul lui martie toate scolile si universitatile din regiunile afectate de noul coronavirus, in conditiile in care Italia a inregistrat peste 2.500 de cazuri de contaminare cu Covid-19.

- Marele Premiu al Qatarului, prima etapa a Campionatului Mondial de MotoGP, programata in nocturna, duminica viitoare, pe circuitul Losail, a fost anulata din cauza restrictiilor de circulatie impuse persoanelor provenite din Italia, in urma epidemiei de infectii cu Covid-16, informeaza Reuters potrvit…

- Cererea mondiala de petrol ar urma sa scada pentru prima data dupa criza financiara din 2009, din cauza epidemiei cu coronavirus Cererea mondiala de petrol ar urma sa scada in primul trimestru al acestui an din cauza epidemiei de coronavirus din China, prima diminuare inregistrata dupa criza financiara…

- Ministrul rus al sanatatii Mikhail Murashko a declarat miercuri ca va fi nevoie de o perioada cuprinsa intre opt si 10 luni pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, relateaza agentia de stiri Interfax, preluata de Reuters. "In prezent, procesul de dezvoltare a unui…