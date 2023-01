Stiri pe aceeasi tema

- Pentru o mare parte a economiei globale 2023 va fi un an dificil, deoarece principalele motoare ale cresterii globale, Statele Unite, Europa si China, se confrunta cu o incetinire a activitatilor, a declarat duminica directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite…

- Statele Unite a avertizat China sa nu inceapa sa furnizeze arme Rusiei. Departamentul american de Stat a comunicat ca monitoriza indeaproape activitatea Chinei si ca sunt ingrijorate de faptul ca Beijingul inca investeste in legaturile cu Moscova.

- Un avion al marinei din China a ajuns la mai puțin de trei metri de o aeronava a forțelor aeriene americane, deasupra Marii Chinei de Sud, forțand-o sa efectueze manevre pentru a evita coliziunea in spațiul aerian internațional, a anuntat joi armata americana intr-un comunicat.

- Italia, care a fost prima țara europeana lovita puternic de coronavirus, este acum tot prima care ia masuri. Regiunea Lombardia a inceput deja testarea obligatorie pentru COVID a tuturor pasagerilor veniți din China. Primele rezultate arata ca mai mult de jumatate dintre pasagerii testați sunt infectați.„Este…

- Armata chineza a anuntat marti ca a alungat un crucisator american cu rachete ghidate ce „a patruns ilegal” in apele din apropierea Insulelor Spratly din Marea Chinei de Sud, un anunt contestat de Marina SUA, informeaza Reuters. „Actiunile armatei americane au violat grav suveranitatea si securitatea…

- Imagini șocante, publicate de rețelele sociale, surprind un accident provocat de o mașina Tesla, scapata de sub control, pe o strada din China. Șoferul incerca sa parcheze automobilul, cand pedala de frana a incetat sa funcționeze iar mașina a inceput sa

- Coreea de Sud a mobilizat aproximativ 80 de avioane de lupta dupa ce a detectat vineri un numar mare de avioane de razboi nord-coreene intr-un interval de patru ore, a anuntat Armata sud-coreeana intr-un comunicat, conform CNN. Potrivit comunicatului, aproximativ 180 de avioane militare nord-coreene…

- Analistii de pe Wall Street estimeaza ca cele mai mari 6 banci din Statele Unite au constituit in trimestrul al treilea provizioane de aproape 5 miliarde de dolari pentru credite neperformante, in conditiile in care se pregatesc pentru o posibila recesiune globala, transmite Reuters, conform news.ro.…