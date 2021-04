Stiri pe aceeasi tema

- Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat, joi, de catre Judecatoria Pitesti, la sase luni de inchisoare cu executare. Dani Mocanu este acuzat de incitare la ura si discriminare pentru o piesa muzicala insotita de un video ce a fost postata pe YouTube. Decizia instanței nu este definitiva.

