Andrei Baciu, fostul președinte al Comitetului de Coordonare a vaccinarii anti-COVID, CNCAV, a primit o noua demnitate publica, fiind numit, de catre premierul Marcel Ciolacu, npul președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. In ultimii 7 ani, chiar daca a fost retras dupa cateva ore de la nominalizarea ca ministru al Sanatații in Guvernul […]