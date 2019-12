Accident rutier in Mereni, judetul Constanta. Doua victime, printre care si un copil

In aceasta seara, un accident rutier a avut loc in localitatea Mereni, judetul Constanta, informeaza SAJ Constanta. Din primele informatii, accidentul s a soldat cu doua victime, un adult si un copil in varsta de 6 ani, ambele constiente.… [citeste mai departe]