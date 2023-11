Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale si cu sprijinul politistilor Sectiei 4 Politie Pitesti, un barbat in varsta de 46 de ani din Pitesti a fost incarcerat in urma punerii in executare a unui mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea.Oficial de la IPJ Arges In ziua de 25 octombrie…

- BULETIN DE PRESAMandate de executare a pedepsei inchisorii, puse in aplicare de politisti La data de 25 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat de 25 de ani, din Arad, pe numele caruia, magistratii Tribunalului Arad au emis un mandat de executare a pedepsei…

- 184.444 din 24.10.2023 Mandat de executare a pedepsei inchisorii, puse in aplicare de politisti Ieri, 23 octombrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Viziru au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii.Astfel, pe raza localitatii de domiciliu, politistii au depistat…

- Un barbat de 41 de ani, pe numele caruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru infractiuni la regimul stupefiantelor, a fost depistat de politistii de frontiera in urma controlarii unui autoturism, la iesirea din tara pe la Negru Voda, potrivit Agerpres.Garda de Coasta…

- La data de 25 septembrie a.c., in jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Sectiei 1 Politie Bacau au depistat pe strada Constantin Ene din localitate, un barbat de 48 de ani, din comuna Garleni, pe numele caruia Curtea de Apel Bacau a emis mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Cel in cauza…

- Un barbat a fost retinut, luni, de politistii din Suceava, dupa ce a fost prins transportand o cantitate de aproape 40.000 de pachete de tigari de contrabanda, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava. Potrivit acestora, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala…

- La data de 29 august 2023, politistii din cadrul Postului de Politie Rachitoasa au depistat un barbat de 30 de ani, din comuna Motoseni care poseda mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, avand de executat o pedeapsa de 9 luni de inchisoare. La data de 29 august 2023, politistii din cadrul Postului…

- La data de 17 august 2023, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Popricani au depistat un barbat, de 38 de ani, din comuna Trifesti pe numele caruia Judecatoria Iasi a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. La data de 17 august 2023, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Popricani au depistat…