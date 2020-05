Stiri pe aceeasi tema

- Un om de afaceri a fost retinut de procurorii DNA sub acuzatia ca i-a promis unui director de la Romgaz suma de 200.000 de euro, pentru ca acesta din urma sa aprobe cumpararea de catre compania de stat a unui teren de la o firma privata. Potrivit unor surse judiciare, directorul de la…

- Flagrant organizat de DNA in plina stare de urgența. Un om de afaceri a fost prins in timp ce incerca sa dea mita 200.000 de euro unui director de la Romgaz, pentru a-i facilita achiziționarea unor terenuri. Managerul a reclamat situația la DNA, care i-a organizat omului un flagrant, anunța Romania…

- Milionarul campinean Mihai Tufan a atacat cu un cuțit o femeie cu care se afla in mașina sa. Polițiștii l-au reținut pe omul de afaceri și a fost dus la Tribunalul București cu propunere de arestare preventiva. Din primele informații nu se știe daca este vorba de soția sau sau de directoarea…

- La data de 27 martie a.c., politisti de investigatii criminale din cadrul I.P.J. Constanta au depistat pe raza municipiului Constanta un barbat, de 22 de ani, din municipiul Sacele, judetul Brasov, pe numele caruia Judecatoria Brasov a emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pentru savarsirea…

- Tribunalul București a dat astazi decizia in cazul Mario Iorgulescu, dupa ce Parchetul a venit cu propunerea de arestare preventiva a fiului șefului LPF, acuzat de savarșirea infracțiunilor de omor și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe Decizia de arestare in lipsa…

- Magistratii Tribunalului Municipiului Bucuresti s-au pronunțat joi asupra cererii procurorilor de arestare preventiva a lui Mario Iorgulescu, acuzat de omor și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.Inițial, dosarul a ajuns pe masa judecatorilor pe 17 februarie,…

- Un procuror turc a emis marti un nou mandat de arestare pe numele omului de afaceri Osman Kavala in cadrul unei anchete privind puciul esuat din 2016, la scurt timp dupa ce un tribunal ordonase achitarea si eliberarea sa intr-un alt caz, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Potrivit agentiei de…

