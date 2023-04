Stiri pe aceeasi tema

- Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, miliardarul qatarez care a facut o oferta de 5,7 miliarde de euro pentru Manchester United, ar vrea sa il transfere pe Neymar la vara, daca va deveni patronul clubului englez. Qatarezul ar vrea sa faca un transfer sonor inca din primele saptamani la United pentru sporirea…

- Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, miliardar qatarez, a trimis oferta finala pentru cumpararea lui Manchester United, in ultimele minute ale zilei de 28 aprilie. Sheikh Jassim a oferit familiei Glazer 5,7 miliarde de euro pentru toate acțiunile clubului, conform jurnalistului Fabrizio Romano. Americanii…

- Seicul Jassim Bin Hamad Al Thani, fiul emirului Qatarului, si miliardarul britanic Jim Ratcliffe au depus miercuri a doua lor oferta pentru cumpararea clubului englez de fotbal Manchester United, intr-un proces de vanzare care ramane incert, scrie AFP, potrivit Agerpres."Putem conforma ca oferta…

- Familia Glazer se apropie de vanzarea lui Manchester United, dupa ce s-a intalnit saptamana trecuta cu parțile interesate. Dupa cum relateaza Daily Mail, discuțiile dintre actualii și potențialii proprietari au avut loc in Manchester și au fost in mare parte pozitive.Parțile interesate au fost invitate…

- Qatarul se afla in „pole position" pentru a deveni noul proprietar al gruparii Manchester United, informeaza RMC Sport. Familia Glazer, care detine clubul englez din 2005, incearca de cateva luni sa-l vanda. Oferta din Qatar, formulata prin intermediul fundatiei Nine Two, ar preceda pe cea a Ineos,…

- Echipa feminina de sabie a Romaniei, compusa din Amalia Covaliu, Alexandra Mitrus, Ilinca Pantis si Amalia Stan, s-a clasat pe locul 7, luni, la Campionatele Europene de scrima pentru juniori de la Tallinn (Estonia). Ungaria a obtinut aurul, Italia s-a ales cu argintul, iar Turcia a castigat medaliile…

- Vineri se incheie procesul de depunere a candidaturilor pentru cumpararea clubului englez de fotbal Manchester United, cu propunerile facute de miliardarul Jim Ratcliffe, patronul grupului Ineos, si cele venite din Arabia Saudita, Qatar si Statele Unite, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Clubul…

- Chiar daca Daniel Paraschiv nu a mai ajuns in cele din urma in Franța, unde se scria ca ar fi fost dorit, Dinamo Kiev a inaintat o oferta catre Hermannstadt, confirmata și de catre președintele Dani Coman.