Manchester United a desemnat o echipa de avocați pentru a analiza o eventuala incalcare a contractului facuta de Cristiano Ronaldo, in urma afirmațiilor facute de atacant intr-un interviu recent, in timp ce clubul incearca sa puna la cale plecarea sa cat mai repede posibil. Asta inseamna ca Ronaldo nu va mai juca niciodata pentru United. De altfel, se pare ca jucatorului de 37 de ani i s-a spus sa nu se mai intoarca la baza de antrenament a clubului de la Carrington dupa participarea sa cu Portugalia la Cupa Mondiala din Qatar, scrie The Guardian. In condițiile in care Ronaldo vrea sa plece, iar…