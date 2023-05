Stiri pe aceeasi tema

- Istvan Kovacs, 38 de ani, va fi al patrulea arbitru la finala Ligii Campionilor dintre Manchester City și Inter Milano, programata la Istanbul, pe 10 iunie, informeaza Gazeta Sporturilor. De asemenea, Vasile Marinescu va fi rezerva pentru arbitrii asistenți.UEFA a anuntat ca finala Ligii Campionilor…

- Istvan Kovacs, 38 de ani, cel mai valoros arbitru roman al momentului, va fi al patrulea oficial la finala Ligii Campionilor dintre Manchester City și Inter Milano, programata la Istanbul, pe 10 iunie. „Camaradul” Vasile Marinescu a fost și el delegat, va fi rezerva pentru arbitrii asistenți. Manchester…

- Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, care a eliminat Real Madrid in semifinalele Ligii Campionilor, dupa victoria cu 4-0 in mansa secunda de miercuri, a declarat pentru BT Sports, ca succesul a venit dupa un an de suferinta. In sezonul trecut, City a fost eliminata in semifinale de Real…

- Manchester City și Real Madrid se intalnesc, miercuri seara, de la ora 22.00, in manșa secunda a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. In partida tur, disputata in Spania, scorul a fost egal, 1-1. Prima echipa calificata in finala de la Istanbul, din 10 iunie, este Inter Milano. Aceasta a trecut…

- S-au decis finalistele sezonului 2022/2023 din Liga Campionilor. Ultimul act din acest sezon va avea loc la Istanbul, acolo unde Inter Milano și Manchester City vor lupta pentru a pune mana pe marele trofeu.

- Hakan Calhanoglu va juca ultimul act al Ligii cu Inter Milano chiar la Istanbul, acasa. Turcul a venit la nerazzurri dupa 4 sezoane cu zero trofee la Milan. S-a certat cu Ibrahimovic, dar are deja trei cupe caștigate la Inter și e in finala Champions, dupa 2-0 și 1-0 in semifinale cu AC Milan. La 29…

- Semifinalele Champions League se vor disputa marți și miercuri și propun doua dueluri spectaculoase in retur. Marți, Inter Milano o intalnește pe rivala AC Milan, intr-un duel ce pornește de la 2-0 pentru formația lui Simone Inzaghi. Meciul saptamanii in Europa este insa cel dintre Manchester City -…

- Echipa Real Madrid, detinatoarea trofeului, va intalni formatia Chelsea Londra in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, vineri, la Nyon. De asemenea, Manchester City va juca impotriva formatiei Bayern Munchen. Cele patru confruntari din sferturile…