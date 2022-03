Manchester City și Manchester United se dueleaza in derby-ul rundei a 28-a din Premier League. Confruntarea va avea loc azi, de la 18:30, pe stadionul campioanei in exercițiu din fotbalul britanic. In mod surprinzator, deși iși domina rivala din oraș la nivel de performanțe in ultimii ani, Manchester City are un record negativ in fața lui United. Trupa lui Guardiola n-a mai caștigat pe teren propriu un meci cu Man. ...