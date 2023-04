Stiri pe aceeasi tema

- Meciuri de gala in sferturile Ligii Campionilor, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Manchester City - Bayern (ora 22:00) cota 1.85 Finala din sferturi le pune fața in fața pe Manchester City și Bayern, principalele favorite la caștigarea marelui trofeu. City lupta pe 3 fronturi și…

- Real Madrid s-a impus in vața celor de la Liverpool, 1-0, grație golului marcat de Benzema. In timp ce Napoli a invins-o pe Frankfurt, 3-0, golurile fiind marcate de Osimhen (doua goluri) și Zielinski. Cele opt echipe calificate in sferturile Champions League sunt: Manchester City, Benfica, Real Madrid,…

- Cele 8 echipe calificate in sferturile Champions League! In urmatoarea etapa a competiției vor merge: Manchester City, Benfica, Real Madrid, AC Milan, Napoli, Chelsea, Inter și Bayern. Astazi s-au aflat numele ultimelor doua echipe calificate in sferturi: Real Madrid și Napoli. Real Madrid a invins-o…

- Erling Haaland a intrat definitiv in istoria lui Manchester City dupa cele cinci goluri marcate in poarta lui Leipzig, in returul optimilor din UEFA Champions League. Atacantul de 22 de ani a facut un meci fabulos si a batut un record care data din 1929. Haaland a ajuns la 39 de goluri in 36 de […]…

- Presa internaționala este la picioarele lui Erling Haaland dupa „manita” din Manchester City – RB Leipzig 7-0! Atacantul celor de la Manchester City a reușit sa marcheze nu mai puțin de cinci goluri in meciul cu RB Leipzig, din returul optimilor Champions League. In partida tur, cele doua echipe au…

- Manchester City – RB Leipzig 7-0 și FC Porto – Inter 0-0 au fost meciurile din returul optimilor Champions League. Au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Manchester City si Inter s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Manchester City a dat de pamant cu Leipzig, dupa…

- Bayern – PSG 2-0 și Tottenham – AC Milan 0-0, din returul optimilor de finala ale UEFA Champions League, au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Bayern a castigat „socul” din aceasta faza a competitiei. Si AC Milan a obtinut biletele pentru faza urmatoare din Liga Campionilor. Benfica, Chelsea,…

- Leipzig – Manchester City 1-1 si Inter – Porto 1-0 au fost meciurile serii din optimile UEFA Champions League, ambele fiind in format live text, pe AS.ro! Trupa lui Pep Guardiola a plecat doar cu o remiza din Germania, si totul se va decide la returul din Anglia! De cealalta parte, Inter s-a impus la…