- Bayern Munchen, Real Madrid, Real Sociedad si Inter Milano s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa victoriile obtinute in etapa a patra a grupelor, potrivit agerpres.ro. Numarul echipelor calificate in optimi a ajuns astfel la sase, dupa ce marti au reusit…

- Julian Alvarez (23 de ani), atacantul lui Manchester City, și-a spart un dinte in timpul meciului caștigat de campioana Angliei in fața lui Bournemouth, scor 6-1, in runda cu numarul 11 din Premier League. Sambata dupa-amiaza, pe Etihad Stadium, Manchester City s-a impus categoric in fața lui Bournemouth,…

- Manchester United a pierdut cu Newcastle, scor 0-3, in optimile Cupei Ligii Angliei, chiar pe Old Trafford. United merge din umilința in umilința. Dupa 0-3 cu Manchester City in weekend, in Premier League, tot pe Old Trafford, elevii lui Ten Hag au pierdut acum și cu Newcastle. „Coțofenele” și-au luat…

- „Bobby e in sicriu”, au strigat suporterii lui Manchester City pe Etihad Stadium dupa ce Sir Bobby Charlton, cel mai mare jucator din istoria lui United, s-a stins sambata, la 86 de ani. Conducatorii ”cetațenilor” și-au cerut scuze și vor ca vinovații sa nu mai intre niciodata pe arena lor! Cand derbyul…

- Clubul englez Manchester City a transmis duminca intr-un comunicat ca va lua masuri dupa ce un "numar mic de persoane" au fost auzite cantand scandari jignitoare dupa moartea lui Sir Bobby Charlton.Legenda lui Manchester United și a Angliei a murit sambata la varsta de 86 de ani, conform News.ro.…

- Pep Guardiola (52 de ani) și-a numit rivalele la titlu din acest sezon și a ras ironic cand a fost intrebat de un reporter daca și Manchester United se afla pe aceasta lista. Manchester City a inceput perfect sezonul Premier League și a adunat pana acum 15 puncte din tot atatea posibile, in timp ce…

- Manchester City intenționeaza sa-i extinda contractul golgheterului Erling Haaland și sa-i mareasca salariul la 28,6 milioane de lire sterline pe an, adica 33,3 milioane de euro. Daca accepta, norvegianul va deveni cel mai bine platit jucator din Premier League. Sambata, la 5-1 cu Fulham, Erling Haaland…

- Manchester City l-a vandut pe Cole Palmer (21 de ani, extrema dreapta) la Chelsea și l-a cumparat pe Matheus Nunes (25 de ani, mijlocaș central), de la Wolverhampton. Agitație in Premier League in ultima zi de mercato. Marile cluburi engleze fac ultimele eforturi pentru a-și intari loturile și nu se…