Mâncarea viitorului: spanacul de Malabar, o specie foarte productivă care se dezvoltă pe înălțime Cercetatorii buzoieni au in studiu legume care vor fi mai rezistente la seceta și lungi perioade caniculare. In categoria plantelor pregatite pentru viitor intra și spanacul de Malabar, o specie care se dezvolta pe inalțime. Fata de spanacul traditional, varianta in forma de liana are un potential de productie mult mai mare. Basella rubra, sau spanacul de Malabar, provine din zona Asiei și este o planta suculenta, cu tulpina neteda si cu o multitudine de lastari, lungi de cativa metri. Are gust mai intens decat spanacul obisnuit, frunze mai carnoase si poate fi cultivat toata perioada anului,… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

