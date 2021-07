Mănăstirile lui Ștefan cel Mare se împacă bine cu Bruxelles-ul Neamț este județul cu cea mai mare densitate de așezari monahale din Moldova, cele mai multe se regasesc in circuitele turiștilor și pelerinilor care ajung in zona. Dar randuiala manastireasca a ținut pasul și cu oportunitatea și birocrația de la Bruxelles. Cele mai vechi lacașuri de cult s-au orientat spre finanțarile europene pentru a pastra și reabilita patrimoniul. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

