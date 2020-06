Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat presei locale, managerul Dorna Medical, Roman Boca, a aratat ca noul coronavirus circula prin judetul Suceava inca din prima luna anului, iar cand s-a declarat epidemia „lucrurile erau scapate deja de sub control”.

- Ministerul Sanatații anunța ca 44.074 de angajați din sistemul sanitar primesc stimulentul de 2500 lei brut pentru luna aprilie. Ministrul Nelu Tataru spune ca sunt probleme in intocmirea listelor cu beneficiarii. Ministerul Sanatații anunța, intr-un comunicat de presa, ca pentru luna aprilie 2020,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 13 decese in randul pacientilor cu COVID-19. Bilantul deceselor ajunge la 331 in Romania. Patru dintre cele 13 persoane decedate sunt din județul Suceava și aveau varste cuprinse intre 64 și 78 de ani, trei femei și un barbat. Un barbat de 61 de ani din județul…

- Un numar de 360 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, astfel, ca bilanțul total al imbolnavirilor urca la 4417. Dintre acestea, 460 de persoane au fost declarate vindecate, in timp ce 182 de oameni au murit. La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internați…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 2.738, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica joi la ora 13.00. Cel mai afectat județ este Suceava, cu 701 cazuri de COV-19, cu aproape 200 mai multe imbolnaviri decat in Capitala – unde se inregistreaza 505 cazuri confirmate…

- Autoritatile sanitare din regiunea autonoma spaniola Catalonia i-au sfatuit pe medici sa nu interneze in Unitatile de Primiri Urgente (UPU), deja suprasolicitate, pacienti cu coronavirus cu varste de peste 80 de ani, informeaza EFE, citata de Agerpres. Recomandarea apare intr-un document intern al Sistemului…

- Un numar de 27 de persoane, intre care 17 cadre medicale și 10 pacienți de la Spitalul Universitar de Urgența București (SUUB) au fost testate pozitiv pentru coronavirus, potrivit raportarii managerului instituției. Este ancheta epidemiologica la SUUB. Catalin Carstoiu, directorul unitații medicale,…

- Potrivit unor surse judiciare, citate de G4media.ro ancheta este ingreunata de faptul ca managerul suspendat de la Spitalul Județean de Urgența ”Sfantul Ioan cel Nou”, Vasile Rimbu, este la izolare, fiind suspect de infectare cu coronavirus, iar spitalul este inchis. Fostul manager Vasile Rimbu este…