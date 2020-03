Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj e in alerta de coronavirus, dupa ce o pacienta internata la Terapie Intensiva a fost depistata pozitiv cu COVID-19, iar mai multe cadre medicale, care nu purtau echipamente speciale de protecție, ar fi intrat in contact cu femeia, in varsta…

- Sute de masini si TIR-uri asteapta sa intre in Romania prin Vama Nadlac, in aceasta noapte, potrivit imaginilor postate de site-ul live.politiadefrontiera.ro. In jurul orelor 22:10, streamingul LIVE oferit de camerele video de la Nadlac, de pe site-ul Politiei de Frontiera, a picat, aparand un mesaj…

- Alte trei cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, marți seara, numarul persoanelor infectate ajungand la 28. In aceasta situație, Romania intra in al doilea scenariu de raspuns la coronavirus.