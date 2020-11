Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a declarat, luni seara, ca demisa managerului Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, Lucian Micu, nu este suficienta. Acesta a mai spus ca ancheta in cazul incendiului de la sectia ATI a acestui spital trebuie sa identifice responsabilii, potrivit Agerpres.„Acolo…

- Dupa ce-a obținut funcția de jurist de pandemie printr-un artificiu – selecție de dosare, fara interviu – pentru ca n-a avut niciun contracandidat, Lucian Ovidiu Micu a devenit, previzibil, managerul Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț, incepand de astazi, 28 octombrie. Numirea sa intr-o astfel…