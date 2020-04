Stiri pe aceeasi tema

- Infecția cu noul coronavirus a schimbat felul in care se desfașoara activitatea obișnuita din lumea medicala. Declararea pandemiei, de catre OMS, pe data de 12 martie, 2020 a dus la schimbari in felul in care toate specialitațile medicale iși pot desfașura actvitatea, indiferent ca vorbim de investigații…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi incearca sa gaseasca tratamentul potrivit pentru un bolnav infectat cu HIV si diagnosticat cu coronavirus, conform Agerpres. Dr. Carmen Dorobat, managerul spitalului ieșean, unitate medicala regionala in care se prelucreaza probele…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” din Iasi incearca sa gaseasca tratamentul potrivit pentru un bolnav infectat cu virusul imunodeficientei umane (HIV) si coronavirus, transmite Agerpres.Dr. Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” din Iasi,…

- Marturiile pacientului sunt devastatoare: "E holocaust acolo, eu am fost maltratat, nu a fost nimeni pe planeta asta. M-au dus om sanatos, m-au luat de acasa, m-au bagat la terapia intensiva, ca acolo murim, am facut pe noi. M-au legat, doamna, de niste paturi pe care nu puteai sa le misti, ne-au legat…

- Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi susține ca la o ultima analiza a bolnavilor de coronavirus s-a constatat "ca profilul pacienților bolnavi de COVID-19 s-a schimbat intr-o oarecare masura"

- Pana acum, in Romania, 86 de persoane diagnosticate cu coronavirus au fost vindecate. Cele mai multe au scapat de COVID-19 la Timișoara. Medicii care au salvat zeci de vieți vin cu o veste proasta. "Vom fi incapabili sa mai tratam pacienții", anunța aceștia, conform opiniatimisoarei.ro."Ne dorim sa…

- Prof. dr. Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli infectioase a oferit noi detalii despre cei doi pacienti suspecti de coronavirus. Managerul institutiei a tinut sa faca unele precizari legate de starea de sanatate a pacientilor ”In ultimele 24 de ore au venit doi pacienti suspecti. Amandoi au…

- Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, a declarat, sambata ca pacientul se afla internat la spital si deja i s-au recoltat probe in vederea efectuarii analizelor, potrivit unui post TV.„Avem chiar acum un pacient care a fost in Lombardia,…