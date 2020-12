In jur de opt persoane sunt cercetate la Spitalul Victor Babeș din Capitala, unde o pacienta bolnava de COVID-19 și internata la terapie intensiva ar fi fost deconectata de la aparate din greșeala, joi dupa-masa, de un brancardier. Femeia ar fi fost dezintubata de un brancardier, care arfi trebuit sa ridice din salon un pacient care decedase. El ar fi incurcatpacienții și astfel femeia a fost deconectata de la aparate.„Este o ancheta in desfașurare. Noi am anunțat procuraturaimediat ce am aflat de caz. Este un caz de o gravitate deosebita, așa ceva nus-a intamplat sau nu am auzit sa se intample…