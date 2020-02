Stiri pe aceeasi tema

- Germania a fost in 2018 cel mai mare producator de branza din UE, cu o cantitate de 2,2 milioane tone sau 22% din totalul UE, urmata de Franta (1,9 milioane tone) si Italia (1,3 milioane tone), arata...

- Germania a fost in 2018 cel mai mare producator de branza din UE, cu o cantitate de 2,2 milioane tone sau 22% din totalul UE, urmata de Franta (1,9 milioane tone) si Italia (1,3 milioane tone), arata datele publicate vineri de Eurostat, potrivit Agerpres.Romania se afla undeva la jumatatea…

- Construcțiile din Romania au inregistrat cel mai mare avans din UE, in noiembrie Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 24% in luna noiembrie 2019, comparativ cu luna noiembrie 2018, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat in randul statelor membre UE, arata datele publicate…

- "Ca urmare a deciziei luate la Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori de luni, 6 ianuarie, de a suspenda temporar misiunea de instruire a trupelor irakiene, pe fondul escaladarii tensiunilor din Orientul Mijlociu, Ministerul Apararii Naționale a intreprins masurile necesare pentru…

- ​2020 va fi, pentru multe dintre firmele din România, un an în care reorganizarea business-ului se va afla în prim-plan. Pe fondul provocarilor din mediul economic, de la creșterea costurilor operaționale la criza forței de munca, multe companii își vor reconfigura afacerile,…

- VICTOR CIUTACU - Vom sta de vorba, atat timp cat ne permite spațiul editorial despre viața ta, despre un moment important in viața romanilor, moment important și pentru tine, la ora aia tu fiind diasporez, ma refer la Revoluția din 1989 care te-a intors acasa, practic... GIOVANI BECALI…

- Constantin Troncota, un roman stabilit in Germania, se plimba prin parcari cu masina personala, pentru a-i ajuta pe soferii de TIR, care nu au voie cu mașinile in orașe, sa ajunga la urne, pentru a vota in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale."El este Troncota Constantin! ...Un…