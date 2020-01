Stiri pe aceeasi tema

- Managerii din Romania preconizeaza, pentru perioada decembrie 2019 - februarie 2020, o crestere moderata a preturilor in industria prelucratoare si constructii, dar si o relativa stabilitate a numarului de salariati in industria prelucratoare si servicii, arata datele transmise marti de Institutul…

- Relativa stabilitate a activitații in industria prelucratoare și comerțul cu amanuntul. Relativa stabilitate a numarului de salariați in industria prelucratoare și servicii. Creștere moderata a prețurilor in in industria prelucratoare și construcții. Acestea sunt pe scurt tendintele percepute de…

- Conform INS se constanta o relativa stabilitate a activitații in industria prelucratoare și comerțul cu amanuntul, o relativa stabilitate a numarului de salariați in industria prelucratoare și servicii și o creștere moderata a prețurilor in in industria prelucratoare și construcții. Industria prelucratoare…

- In anul 2018, numarul mediu de salariati din totalul firmelor active din domeniul economic (industrie, constructii, comert si servicii de piata) a crescut cu 1%, fata de anul 2017, in conditiile in care numarul total de firme active a avansat cu 4,2%, potrivit datelor transmise, joi, de Institutul…

- Relativa stabilitate a activitații in industria prelucratoare și comerțul cu amanuntul. Relativa stabilitate a numarului de salariați in industria prelucratoare și servicii. Creștere moderata a prețurilor in toate sectoarele. Industrie prelucratoare In cadrul anchetei de conjunctura din luna octombrie…

- Relativa stabilitate a numarului de salariați in industria prelucratoare și servicii. Creștere moderata a prețurilor in toate sectoarele. Acestea sunt pe scurt tendintele in sectorul economic pentru perioada octombrie – decembrie 2019 percepute de managerii consultati de Institutul National de Statistica…

- Institutul Național de Statistica al Romaniei a dat, luni, un comunicat privind tendințele in evoluția activitații economice in perioada octombrie -decembrie 2019. Conform comunicatului, soldul conjunctural indica perceptii ale managerilor intreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie…

- Tendintele in evolutia activitatii economice in perioada octombrie-decembrie 2019 releva o relativa stabilitate in industria prelucratoare si comertul cu amanuntul, o relativa stabilitate a numarului de salariati in industria prelucratoare si servicii, dar si o crestere moderata a preturilor in toate…